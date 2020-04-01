Под Тулой женщина с ножом напала на трех полицейских: подробности

Фото Ясногорского МРСО СУ СК РФ по Тульской области.

Подозреваемая признала свою вину, но уверяет, что ничего не помнит.

В ночь на 23 марта в квартире одного из домов на ул. Клубной в поселке Ревякино была пьянка. Как водится, в какой-то момент между двумя участниками поздней попойки — мужчиной и женщиной — произошел скандал. Дама позвонила в полицию и заявила, что ее избили. «На адрес» направили трех полицейских — двух женщин и мужчину.

Стражи порядка опрашивали участников конфликта на кухне, а другие «отдыхающие» наблюдали за происходящим. Через некоторое время к ним зашла 36-летняя ранее судимая за наркотики соседка Юлия К. Как и остальные участники событий, она тоже была пьяна. Не обращая внимания на сотрудников полиции, она затеяла ссору со своим сожителем. Одна из правоохранительниц сделала ей замечание и попросила не мешать работать, но ее реплику женщина проигнорировала.



Неожиданно для всех в руках Юлии оказался кухонный нож.

Женщина начала очень быстро наносить удары по левой руке сожителя. Тот охнул и присел от боли. Стражи порядка бросились мужчине на помощь. Однако разъяренная и вооруженная ножом женщина внезапно развернулась и коротким взмахом воткнула лезвие в плечо сотруднице полиции.

«Да щас прям! Учить меня будете, что делать? Что хочу, то и буду делать! Ясно?!» — прокричала она полицейским.

Участковый попытался отобрать нож у озверевшей Юлии. В пылу драки она извернулась и тяпнула полицейского за палец. Но оружие у нее все же удалось выбить. Но тут на помощь пьяной даме с криком «Вы зачем сюда приехали?!» бросился один из собутыльников.

Благодаря этому Юлии удалось вырваться, она снова ринулась на кухню. Но у двери ее попыталась остановить и призвала успокоиться третья сотрудница полиции — дознаватель. Пьяная женщина вцепилась ей в руку и начала тащить в сторону, чтобы пройти. Снова завязалась потасовка.

Драку смогли остановить только вызванные на подмогу коллеги полицейских. Это были инспектор ДПС, начальник местного ГИБДД и начальник штаба. Мужчины задержали Юлию и ее защитника, после чего всех отвезли в райотдел.

Сейчас на допросах Юлия К. утверждает, что ничего толком не помнит, но вину в нападении на стражей порядка признает. А вот ее помощник рассказал на допросе, что, протрезвев он осознал незаконность своих действий, очень сожалеет о произошедшем, раскаивается и просит не наказывать его строго.

«В момент тех событий находился в состоянии алкогольного опьянения и, желая помочь таким образом по-дружески Юлии, не задумывался о последствиях своих действий», — объяснил он следователю.

Как рассказал руководитель Ясногорского МРСО Алексей Ушаков, в настоящее время в отношении Юлии К. возбуждено уголовное дело по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), причем насилия как не опасного для жизни и здоровья полицейских, так и опасного (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

По делу допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевших с целью установления характера и локализации телесных повреждений. Проводится комплекс всех следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.