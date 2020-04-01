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Как пьяный лихач оказался невиновным в смертельном ДТП на проспекте Ленина?
Фото из архива Myslo и из архива семьи Каретниковых.

Как пьяный лихач оказался невиновным в смертельном ДТП на проспекте Ленина?

Родственники погибшего в жуткой автоаварии считают, что водитель дорогой иномарки пустил в ход связи, чтобы избежать ответственности.

В редакцию Myslo обратились родители туляка Кирилла Каретникова. 13 апреля 2019 года молодой человек погиб в жутком ДТП при повороте с пр. Ленина на ул. Мира в Туле. В ВАЗ-2114, за рулем которого находился 24-летний Кирилл, на бешеной скорости врезался Mercedes-Benz.

Удар был такой силы, что водитель ВАЗа вылетел через лобовое стекло: его тело обнаружили в двух десятках метров от машины. При тупой сочетанной травме с разрывами легких, сердца, печени, селезенки, переломами левой ключицы, ребер и обеих бедер у Кирилла не было шансов выжить. Он скончался до приезда медиков.

Дорогая иномарка спасла своего владельца Дмитрия Ч. и его пассажирку — оба лишь незначительно пострадали.

– В деле есть документы, из которых следует, что Дмитрий Ч. был пьян, — в момент госпитализации в его крови было 1,447 промилле алкоголя, — рассказала мама Кирилла Наталия Каретникова. — Также экспертиза показала, что в момент столкновения с автомобилем моего сына скорость Mercedes-Benz составляла от 108 до 124 км/ч!

В машине Кирилла стоял видеорегистратор, который запечатлел последние секунды его жизни. На записи видно, как ВАЗ с невысокой скоростью (согласно данным экспертов — от 10 до 38 км/ч) следует по проспекту Ленина в направлении от ул. Станиславского к ул. Мира. На перекрестке Кирилл останавливается на светофоре и в 23:20:25 он начинает поворачивать налево, на ул. Мира. Пропускает встречный автомобиль и в 23:20:31, когда ВАЗ медленно движется перпендикулярно движению по пр. Ленина, справа в него с ревом влетает Mercedes-Benz. Можно успеть заметить, что перед этим иномарка зачем-то перестроилась из крайней левой полосы к правому краю проезжей части по ходу движения и точно попала в «четырнадцатую».

Казалось бы, что тут неясного — водитель Mercedes был пьян, несся по проспекту примерно с двухкратным превышением скорости, да еще и перестроился за секунду до столкновения. Но в ДТП признали виновным именно Кирилла Каретникова, так как в момент поворота он не убедился в безопасности своего маневра, хотя был обязан. Водитель же иномарки двигался на зеленый сигнал светофора и, по мнению следствия, не имел возможности предотвратить столкновение как при скорости 108 км/ч, так и при разрешенных 60 км/ч.

В отказе в возбуждении уголовного дела от 15 октября 2019 года следователь написал, что в действиях обоих водителей нет признаков уголовно наказуемых деяний. Что касается нарушений ПДД, в том числе пьяной езды и превышения Дмитрием Ч. скорости, — они, по мнению следователя, не состоят в причинно-следственной связи с гибелью Кирилла Каретникова.

Родители погибшего категорически не согласны с такими выводами. Они уверены — их сын аккуратно совершал поворот и просто не предполагал, что «летчик» на иномарке может двигаться по главной улице города с такой скоростью. Также он не мог предугадать, что тот еще и сменит траекторию.

– Ведь Кирилл пропустил другую встречную машину, — объясняет свою позицию Наталия Каретникова. — А если бы водитель Mercedes ехал с разрешенной скоростью и трезвым, то столкновения можно было избежать или его последствия были бы не такими страшными.

По словам мамы погибшего, когда в ноябре 2019 года они получили отказ в возбуждении уголовного дела и сменили адвоката, выяснилась одна подозрительная деталь.

– Оказалось, что в первой составленной после ДТП схеме было указано, что у водителя Mercedes было 2-3 секунды на предотвращение столкновения, — рассказала Наталия Каретникова. — Но через несколько месяцев после нее была составлена другая схема — там было указано время до столкновения 1−2 секунды. Мы неоднократно предлагали сделать независимую экспертизу в другом регионе, но нам отказывали под различными предлогами…

Родители Кирилла очень надеются, что по факту этой публикации компетентные органы проведут проверку и наконец-то позволят поставить точку в этом деле.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:01 +21
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