Ежедневно до 150 туляков возвращаются из-за границы

На данный момент с коронавирусной инфекцией нового типа находятся на лечении 17 человек.

Тесты на коронавирус с начала введения обследования сделали порядка 6500 человек. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

Он отметил, что в первые дни на лабораторное исследование отправлялось до 1000 проб ежедневно. Теперь же количество их снизилось до 100-150. Именно столько человек в среднем возвращаются в Тульскую область после поездки за границу.

Их всех в обязательном порядке отправляют на двухнедельный карантин при отсутствии признаков респираторных инфекций.

Если температура повышена и есть другие симптомы простуды, эти граждане направляются под наблюдение медиков.

На данный момент с коронавирусной инфекцией нового типа находятся на лечении 17 человек. Ещё трое уже здоровы и выписаны домой.

На карантине находятся 1622 жителя. Им запрещено покидать пределы своей квартиры и контактировать с кем-либо.

– Да, в Тульской области есть случаи нарушения карантина, нарушители понесут административную ответственность. Но для чего нарушать карантин? Вы находитесь дома в комфортных условиях, вам доставляют продукты. Прежде всего должна быть личная ответственность! Если сегодня не болен, то, возможно, завтра...