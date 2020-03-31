Пьяного водителя из Ефремова отправили на принудительную изоляцию

Неделю назад мужчина приехал из Литвы и не должен был покидать жилище до 6 апреля.

Сотрудники УМВД России по Тульской области проводят оперативные мероприятия по контролю за соблюдением режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

В частности, полицейские проверяют соблюдение самоизоляции гражданами, прибывшими из-за рубежа. С 19 марта проведено 6718 таких проверок, выявлено 43 нарушения.

В Ефремове 28 марта сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый местный житель. За четыре дня до этого мужчина приехал из Литвы и до 6 апреля должен был находиться на самоизоляции.

Мужчине выписано постановление на принудительную изоляцию в специальное учреждение – обсерватор. Кроме того, он будет привлечён к ответственности за нетрезвое вождение.