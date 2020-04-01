Тульские врачи получат денежные поощрения за борьбу с коронавирусной инфекцией

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Выплаты будут включены в заработную плату за фактически отработанное время из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку.

Борющиеся с коронавирусной инфекцией тульские врачи получат денежное поощрение. Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с его первым заместителем — председателем правительства Тульской области Валерием Шериным и министром здравоохранения региона Алексеем Эрк.

Глава региона поблагодарил медиков за самоотверженный труд в эти дни и подчеркнул, что врачи отдают пациентам все силы и рискуют больше остальных. От их ответственности, профессионализма зависят здоровье и жизнь людей. Особенно тех, у кого вирус уже выявили или подозревают.

По словам Алексея Эрка, в настоящее время в первичном звене 31 учреждение.

В Центре медицины катастроф ежедневно задействованы две бригады. Медицинская помощь заболевшим оказывается в четырех учреждениях, два проводят лабораторные исследования.

Валерий Шерин рассказал о мерах поддержки врачей, которые планируется принять в регионе по поручению Алексея Дюмина. Предлагается установить дополнительные выплаты по итогам марта сотрудникам госучреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска. Деньги на это возьмут из областного бюджета.

Выплаты включат в зарплату за фактически отработанное время, из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку.

Председатель правительства объяснил, что выплата будет начисляться со дня начала работы врача с первым пациентом, у которого подтвержден случай новой коронавирусной инфекции. Такая норма установлена для всех учреждений, кроме тех, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, — для них в расчет будет взят весь месяц.

«Поручаю министерству здравоохранения максимально быстро разработать проект постановления о мерах стимулирования медицинских работников, а министерству финансов — выделить необходимые средства. Правительству необходимо утвердить проект постановления в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин также поручил Валерию Шерину взять эти задачи на личный контроль.