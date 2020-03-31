В Тульской области ужесточили наказание за несоблюдение режима самоизоляции

На экстренном заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в отдельные статьи регионального закона «Об административных правонарушениях».

Инициатором поправок стал губернатор Алексей Дюмин. Он предложил расширить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, и увеличить размер штрафов.

Депутаты утвердили предложенные поправки. Теперь у глав администраций и их заместителей, руководителей теруправлений и их заместителей есть право составлять протоколы об административном правонарушении — за несоблюдение карантинных мер.

Размер штрафов увеличен:

* физлицо — 5 000 рублей,

* должностное лицо — 20 000 рублей,

* юрлицо — от 70 000 до 150 000 рублей.

Напомним, поручение проработать вопрос об ужесточении наказания губернатор Тульской области дал накануне в связи с тем, что не все туляки соблюдают режим самоизоляции, предписанный Роспотребнадзором.