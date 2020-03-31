В Туле запустили виртуальное молодежное пространство «Один дома»

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Каждый день в группе «ВКонтакте» появляется новое расписание на день.

Из-за перехода школьников на дистанционное обучение министерство молодежной политики региона и Тульский областной центр молодежи запустили молодежное WEB-пространство «Один дома».

Это проект, который объединяет в себе различные направления молодежной работы. Формируют контент центр молодежи, центр допризывной подготовки и «Юнармия».

Среди мероприятий, которые предлагают ребятам посетить не выходя из дома, – зарядка под руководством профессионального тренера, соревнования по киберспорту, онлайн-квизы, квесты, конкурсы, мастер-классы по профориентации.

В числе акций есть приуроченные к празднованию 75-летию Победы: «Фронтовые письма», «Письма Победы», фотопроект «Сквозь года». Также можно записать видеопоздравление с Днем Победы или исполнить военную песню.

Каждый день по будням в группе проекта «ВКонтакте» появляется расписание на день.