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На удалённый режим работы из-за коронавируса перешли более 12 тысяч туляков

На удалённый режим работы из-за коронавируса перешли более 12 тысяч туляков

Ещё 2454 работника переведены на неполную занятость.

На рабочем совещании по мерам социальной поддержки граждан в областном правительстве министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что 2454 работника из 57 организаций перешли на неполную занятость. На удаленный режим работы переведены 12153 сотрудника 423 организаций.

Максимальный размер пособия по безработице увеличен с 8000 рублей до 12130 рублей. Перерасчет будет произведен в ближайшие дни.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (5213 рублей) будет предоставляться семьям, с доходом на одного человека не более 10621 рублей.

После принятия федеральных нормативных документов туляки смогут подать заявление на выплаты. По прогнозам, их должны получить 7376 жителей Тульской области. Выплаты будут предоставляться с 1 июня.

Семьям, имеющим право на материнский капитал, будут с апреля по июнь дополнительно выплачивать по 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет. Соответствующее заявление можно подать в Пенсионный Фонд на портале госуслуг.

Выплата по региональным мерам социальной поддержки за апрель произведена до 27 марта, федеральные выплаты будут перечислены до 2 апреля.

– Подготовлен проект постановления правительства Тульской области, предусматривающий автоматическое продление социальных выплат на ближайшие 6 месяцев без предоставления заявления. Все выплаты необходимо произвести без задержек, – подчеркнул Алексей Дюмин.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 0
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