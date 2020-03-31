Тулячка Наталья Савченко стала народной артисткой России
Соответствующий Указ подписал глава государства Владимир Путин.
Почетного звания народных артистов удостоены дирижёр Феликс Коробов, артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов, актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова, актёр Алексей Кравченко, а также актриса Тульского академического театра драмы Наталья Савченко.
Губернатор Алексей Дюмин лично позвонил Наталье Петровне, поздравил её с почетной наградой и поблагодарил актрису за искреннюю любовь к своему делу:
«Вы целиком посвятили свою жизнь искусству, подарили зрителям множество замечательных ролей в театре и кино. Важно, что и сегодня вы помогаете раскрывать способности наших одаренных детей, щедро делитесь своим богатым опытом с молодыми коллегами.
Уверен, что благодаря упорству, целеустремленности, яркому актерскому и педагогическому таланту Вы продолжите вносить большой вклад в развитие театрального искусства не только в нашем регионе, но и в стране в целом».
Наталья Савченко стала второй народной артисткой в Тульской области, ранее это звание было присвоено её коллеге Борису Заволокину.
Наталья Петровна окончила Горьковское театральное училище, работала в театре им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, с 1978 года – артистка Тульского драматического театра. В 1996 году она стала заслуженной артисткой России, была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2017 году стала лауреатом премии «Актриса России», имеет множество региональных наград.