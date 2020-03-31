Тулячка Наталья Савченко стала народной артисткой России

Почетного звания народных артистов удостоены дирижёр Феликс Коробов, артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов, актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова, актёр Алексей Кравченко, а также актриса Тульского академического театра драмы Наталья Савченко.

Губернатор Алексей Дюмин лично позвонил Наталье Петровне, поздравил её с почетной наградой и поблагодарил актрису за искреннюю любовь к своему делу:

«Вы целиком посвятили свою жизнь искусству, подарили зрителям множество замечательных ролей в театре и кино. Важно, что и сегодня вы помогаете раскрывать способности наших одаренных детей, щедро делитесь своим богатым опытом с молодыми коллегами.

Уверен, что благодаря упорству, целеустремленности, яркому актерскому и педагогическому таланту Вы продолжите вносить большой вклад в развитие театрального искусства не только в нашем регионе, но и в стране в целом».

Наталья Савченко стала второй народной артисткой в Тульской области, ранее это звание было присвоено её коллеге Борису Заволокину.

Наталья Петровна окончила Горьковское театральное училище, работала в театре им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, с 1978 года – артистка Тульского драматического театра. В 1996 году она стала заслуженной артисткой России, была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2017 году стала лауреатом премии «Актриса России», имеет множество региональных наград.