В Тульской области пенсии и социальные пособия за апрель выплатят досрочно

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Кроме того, в апреле Пенсионный фонд осуществляет единовременные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе к 75-летию Победы.

В рамках принятия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области профинансированы организации, осуществляющие доставку выплат и пособий по 12 апреля текущего года включительно.

Гражданам, получающим выплаты через кредитные учреждения 7 и 12 числа, 27 марта перечислили:

пенсии,

ежемесячные денежные выплаты,

социальные пособия,

ежегодную выплату 10 тыс. рублей, предусмотренную Указом Президента от 24 апреля 2019 г. № 186,

единовременные денежные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В апреле 2020 года Пенсионный фонд осуществляет единовременные выплаты отдельным категориям граждан. По 75 тысяч рублей получат:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах ПВО;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей получат:

труженики тыла, проработавшие в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны;

бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто.

Если ветеран относится сразу к нескольким категориям лиц, упомянутых в Указе Президента, то единовременная выплата ему будет предоставлена по одному основанию, наиболее выгодному для него.

Гражданам, получающим пенсии и другие социальные выплаты через отделения почтовой связи, почтальоны будут доставлять их на дом с 4 апреля 2020 года в соответствии с графиком выплат. Посещать отделения почтовой связи не нужно.

Численность граждан Тульской области, которые получат единовременную выплату к 75-летию Победы, составляет 14 262 человека. Сумма запланированных денежных средств составит более 800 миллионов рублей.