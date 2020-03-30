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Пропавших из монастырского приюта собак нашли убитыми в селе под Тулой: фото 18+
Фото из группы ВКонтакте "Дежурный по Алексину".

Пропавших из монастырского приюта собак нашли убитыми в селе под Тулой: фото 18+

Об этом сообщили зоозащитники.

29 марта зоозащитники нашли тела трех собак, которые раньше обитали на территории Свято-Казанского монастыря в селе Колюпаново Алексинского района.

Трупы животных волонтеры обнаружили на помойке в селе Пластово: один пес оказался с простреленной головой, другой — с простреленным боком, рядом лежал еще один убитый. Как пишет «Интерфакс», также одну из собак нашли в загончике в тяжелом состоянии: она была искусана клещами, не могла двигаться.

Напомним, скандал в Свято-Казанском монастыре разразился пару недель назад. На территории храма был приют для собак и кошек, за которыми ухаживала настоятельница игумения Евфросиния. По мнению волонтеров, после того, как она стала слаба здоровьем, ее преемник поручил убрать приют.

В ночь на 16 марта неизвестные вывезли около 60 собак на джипах. Волонтеров уверили в том, что животные отправлены в приюты. Позже этих псов стали находить в лесах и полях в радиусе 30−40 км от храма.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили Myslo, что обнаруженные тела собак направлены на исследование в ветлабораторию. В МОМВД России Алексинский продолжается процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.

 

Отметим, что российские деятели культуры ранее призывали РПЦ вмешаться в ситуацию. С просьбой обратить внимание на проблему письма направили Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Алексей Серебряков и другие.

Инцидентом занимается управление делами Московской патриархии. Там заявили, что «произошедшее вызывает сожаление».

– Очень жаль, что вместо того, чтобы передать всех животных в другие приюты или на попечение волонтерам, в монастыре предпочли часть из них просто выпустить в окрестные леса и поля. Священноначалие в курсе ситуации. В ближайшее время управление делами даст рекомендации по решению вопроса, — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:15 +10
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