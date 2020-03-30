«Тулагоргаз» обеспечивает газоснабжение областного центра в штатном режиме

На рабочих местах остаются службы, обеспечивающие бесперебойную работу системы газоснабжения и безопасность на газифицированных объектах.

В связи с необходимостью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в период с 30 марта по 5 апреля компания «Тулагоргаз» переходит на специальный режим работы.

Работа отдела по работе с клиентами приостановлена. Однако туляки могут воспользоваться дистанционными сервисами компании, которые можно найти на сайте www.tulagorgaz.ru.

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, по договорам с управляющими компаниями, смещено на поздний срок. Объявления о проведении работ будут размещены в местах общего пользования.

Газовики продолжают выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Подать заявку жители могут с 8.30 до 17.30 (понедельник — четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница) по телефонам отдела по работе с клиентами: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−57.

Центральная аварийно-диспетчерская служба АО «Тулагоргаз» работает круглосуточно. О запахе газа туляки могут сообщать по телефонам «04», с мобильного — «104» или «004».

Обращаем внимание, что специалисты АО «Тулагоргаз» обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками) и средствами дезинфекции. Прежде, чем приступить к своим профессиональным обязанностям, газовики проходят контроль температуры тела. В компании строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором.

Справка

Компания «Тулагоргаз» напоминает: за безопасную эксплуатацию газового оборудования отвечает его собственник.

Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности:

- перед включением газовых приборов необходимо убедиться в герметичности дымоотводов и проверить тягу;

- пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна;

- не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;

- не отапливать помещение газовой плитой;

- не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов;

- своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования.