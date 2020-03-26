Кто поможет тульским пенсионерам в условиях карантина: справка

Туляки старше 65 лет – в группе риска. Помочь им на домашнем режиме смогут их близкие. Или – волонтеры.

Для решения бытовых проблем в связи с домашним режимом можно обращаться за помощью в социальные службы или к волонтерам.

8(800)200-52-26 – Центр по координации системы долговременного ухода. Позвонив по этому номеру, можно сделать заявку на единоразовую помощь в покупке продуктов. К обратившемуся придет соцработник и купит все необходимое. Услуга бесплатная.

Если помощь требуется на регулярной основе, то в Центре помогут составить договор на оказание услуг, в котором можно прописать не только покупку лекарств и продуктов, но и приготовление пищи, уборку квартиры и проч. Эти услуги оказывают платно.

8(800)200-34-11 – горячая линия ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Позвонив по этому номеру, можно также оставить заявку на покупку лекарств и продуктов. Волонтеры могут совершенно бесплатно убрать пожилому человеку квартиру, вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ. Заявки выполняются в течение суток. Если их будет много, то, возможно, сроки выполнения увеличатся до двух дней.

По словам главы исполкома регионального отделения ОНФ по Тульской области Сергея Судницына, заявки по горячей линии поступают:

Сергей Судницын – Мы работаем с организацией «Волонтеры-медики» – это примерно 40-50 человек. Все заявки поступают в единую общероссийскую базу, исполнение заявки мы контролируем онлайн. Обязательно связываемся с заявителем или его представителем, поясняем, в какое время и кто конкретно придет, чтобы все были в безопасности, никаких мошенников. Для защиты волонтеров от вирусов мы снабжаем их перчатками и масками. В случае если заявок будет много, к нам подключатся волонтеры из других НКО, уже ведем с ними переговоры.

Кто может стать волонтёром

Штабам нужны люди со свободным временем и личным транспортом для доставки продуктов, а еще специалисты с юридическим и психологическим образованием для квалифицированной помощи. Любая помощь будет полезна: если нет автомобиля и специального образования, можно помогать онлайн прямо из дома. Например, общаться с одинокими людьми в домах престарелых по видеосвязи.

Выездные волонтёры

Возраст: от 18 до 50 лет. Условия: хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ и температура ниже 37. Без хронических заболеваний дыхательной системы.

Онлайн

Возраст: старше 16 лет.