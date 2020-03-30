В Тульской области задержали угонщика раритетных «Жигулей»

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Им оказался 27-летний безработный и ранее судимый молодой человек.

По предварительным данным, владелица «Жигулей», выпущенных в 1982 году, пользовалась ими, машина была на ходу, чем и привлекла внимание проживающего поблизости злоумышленника.

В один из вечеров он решил прокатиться на нем по улицам Щёкино: завел отечественный автомобиль и отправился в путь. Во время движения у машины замкнуло проводку, и она загорелась. Злоумышленник сбежал, а авто пострадало в огне.

Полицейским удалось установить личность угонщика. Им оказался 27-летний безработный и ранее судимый молодой человек.

Подозреваемый уже признался в содеянном. И теперь в отделе МВД России по Щёкинскому району возбудили и расследуют уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).