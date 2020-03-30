новости
новости
Регистрация
В Тульской области задержали угонщика раритетных «Жигулей»
Фото: pixabay.com

В Тульской области задержали угонщика раритетных «Жигулей»

Им оказался 27-летний безработный и ранее судимый молодой человек.

По предварительным данным, владелица «Жигулей», выпущенных в 1982 году, пользовалась ими, машина была на ходу, чем и привлекла внимание проживающего поблизости злоумышленника.

В один из вечеров он решил прокатиться на нем по улицам Щёкино: завел отечественный автомобиль и отправился в путь. Во время движения у машины замкнуло проводку, и она загорелась. Злоумышленник сбежал, а авто пострадало в огне.

Полицейским удалось установить личность угонщика. Им оказался 27-летний безработный и ранее судимый молодой человек. 

Подозреваемый уже признался в содеянном. И теперь в отделе МВД России по Щёкинскому району возбудили и расследуют уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:24 +2
Другие статьи по темам
Место
Щекинский район
Прочее
угон автомобиляжигулираритетная машина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулагоргаз» обеспечивает газоснабжение областного центра в штатном режиме
«Тулагоргаз» обеспечивает газоснабжение областного центра в штатном режиме
Региональная опергруппа: тулячка подхватила коронавирус от инфицированных людей
Региональная опергруппа: тулячка подхватила коронавирус от инфицированных людей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.