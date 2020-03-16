Полиция проверит ликвидацию приюта для животных в монастыре в Тульской области

Фото Ольги Леоновой

Зоозащитники заявляют, что всех собак кто-то увез ночью в неизвестном направлении.

В Тульской области, в Свято-Казанском монастыре, расположенном в селе Колюпаново, разразился скандал. Об истории с приютом для животных при храме рассказали зоозащитники.

— Нынешняя настоятельница монастыря — игумения Евфросиния — давала еду и кров всем животным, которых подкидывали в монастырь.

Но всякому доброму делу когда-нибудь приходит конец. Матушке Ефросинии уже более 80 лет, она стала слаба здоровьем.

Ее преемник ополчился на проживающих в монастыре 65 собак и 25 кошек! Он написал заявление в администрацию, чтоб помогли убрать собак, аргумент — кормить нечем и некому.

Данный аргумент звучит очень странно, ведь матушка и двое пожилых монашек худо-бедно с помощью волонтеров и просто добрых людей-прихожан справлялись с животными, — пишет волонтер Ольга Леонова на своей странице ВКонтакте.

По словам волонтеров, несколько дней назад кто-то вывез 60 собак в неизвестном направлении.

— Сказали, что отправят их в приюты. Однако в обоих приютах Тульской области отрицают факт поступления к ним новых животных. Двух собак, про которых было сказано, что их пристроили на конюшню в Подмосковье, этим утром нашли в окрестном лесу, — сообщила «Интерфаксу» волонтер Наталья Броняева.



Фото из группы ВКонтакте «ПРОПАЛА СОБАКА — НАЙДЕНА СОБАКА».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сообщение от зоозащитников зарегистрировано в межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский». Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Кстати, от епархии Myslo комментарий получить не удалось. В Белевской епархии сообщили, что не в курсе этой истории.