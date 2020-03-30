Пролетел на красный: в Туле гаишники оштрафовали лихача, едва не сбившего пешехода

Кадр из видео.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя автомобиля Volkswagen Transporter, который грубо нарушил ПДД на ул. Октябрьской 26 марта. Видео нарушения было размещено в соцсетях. На кадрах видно, как водитель проскочил на красный сигнал светофора и едва не сбил пешехода. Каким-то чудом он успел отскочить в сторону.

– В ходе проведения разыскных мероприятий был установлен водитель автомобиля Volkswagen Transporter, мужчина 1974 года рождения, который признал свою вину, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) и ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора).

Вот то самое видео нарушения: