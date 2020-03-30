Кадр из видео.
Пролетел на красный: в Туле гаишники оштрафовали лихача, едва не сбившего пешехода
На водителя составили два протокола.
Сотрудники ГИБДД установили личность водителя автомобиля Volkswagen Transporter, который грубо нарушил ПДД на ул. Октябрьской 26 марта. Видео нарушения было размещено в соцсетях. На кадрах видно, как водитель проскочил на красный сигнал светофора и едва не сбил пешехода. Каким-то чудом он успел отскочить в сторону.
– В ходе проведения разыскных мероприятий был установлен водитель автомобиля Volkswagen Transporter, мужчина 1974 года рождения, который признал свою вину, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.
Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) и ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора).
Вот то самое видео нарушения:
Уважаемые водители, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения обеспечит безопасность всем участникам дорожного движения.
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