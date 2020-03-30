Двое туляков полностью вылечились от коронавируса

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Об этом стало известно на заседании оперативной группы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 30 марта в Тульской области 12 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На карантине находятся 1975 человек. У более 1000 жителей области срок карантина истек, заболевания не подтвердилось.

В инфекционных отделениях находятся под наблюдением 37 человек с признаками ОРВИ. Состояние у всех стабильное, тяжелых форм нет, необходимости в искусственной вентиляции легких или другой респираторной поддержки – тоже.

Два жителя Тульской области, ранее госпитализированные с коронавирусом, полностью выздоровели и уже выписаны из больниц.

В регионе имеется более 5000 тест-систем для проведения анализов у людей «группы риска» - возвращающихся из-за рубежа, контактировавших с заболевшими или имеющих диагноз «пневмония». Из федерального бюджета региону выделено 174 млн рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Эти деньги пойдут на оснащение коечного фонда региональных больниц.