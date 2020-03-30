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За сутки тульские полицейские выявили шесть нарушителей карантина
Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Тульской области

За сутки тульские полицейские выявили шесть нарушителей карантина

За три недели сотрудники УМВД России по Тульской области провели более 6500 проверок.

В рамках заседания оперативной группы по борьбе с коронавирусной инфекцией начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин рассказал, что сотрудники полиции ежедневно проверяют туляков, находящихся на карантине.

За прошедшее воскресенье полицейские провели 1185 проверок соблюдения карантина, выявлено шесть нарушений. Всего с 19 марта проведено 6718 проверок, выявлено 43 нарушения.

Полиция также участвует в мониторинге соблюдения ограничительных мер предпринимателями. За выходные поступило 143 сообщения о несоблюдении региональных ограничительных норм. Рассматривается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:16 +7
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