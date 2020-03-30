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ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса

ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса

Малый и средний бизнес стал одним из наиболее пострадавших сегментов российской экономики в результате пандемии коронавируса.

Туристические компании, индустрия развлечений, рестораны, бары и кафе были вынуждены резко сократить свою деятельность для минимизации контактов людей в общественных пространствах. Это стало серьезным ударом по бизнесу наших клиентов, поэтому в сложившейся ситуации банк ВТБ оперативно разработал комплекс мер для поддержки российских предприятий. Сегодня руководство банка приняло решение об их запуске с 30.03.2020 г. 

Во-первых, своим заёмщикам ВТБ предлагает воспользоваться продуктами «Кредит на восстановление бизнеса» (для реструктуризации ранее выданных кредитов малым предприятиям) и «Бизнес-реструктуризация» (для реструктуризации ранее выданных экспресс-кредитов микропредприятиям). Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. на срок до 10 лет. При этом заемщику может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Дополнительное обеспечение (при его наличии по действующему договору) не требуется. Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Для получения финансирования клиентам достаточно обратиться в банк и предоставить упрощенный пакет документов. Решение о реструктуризации будет принято в течение двух рабочих дней.

ВТБ понимает необходимость в первую очередь реструктуризации кредитов наиболее пострадавших отраслей. Банк находится в постоянном диалоге с клиентами и будет немедленно информировать их о мерах поддержки, разрабатываемых совместно с Правительством РФ и Центральным банком. Начало реализации этих мер планируется в ближайшие дни.

Во-вторых, ВТБ будет предоставлять краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям на выплату заработной платы. Данный продукт позволит компаниям решить ключевую социальную проблему в нынешних условиях – сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом. Совместно с Правительством РФ и Центральным Банком готовится решение, предполагающее 100% субсидирование процентов. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день по минимальному пакету документов. Выдача первых таких кредитов запланирована уже завтра, 31 марта.

Каждому предпринимателю, который обратится в ВТБ за поддержкой, мы предложим эффективное решение для помощи его бизнесу. Мы уже получаем первые обращения клиентов и работаем с ними в индивидуальном формате. Банк следит за ситуацией и готов принимать все необходимые меры для поддержки российских компаний в нынешней ситуации.

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