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Юных туляков приглашают на онлайн-турнир по шашкам

Юных туляков приглашают на онлайн-турнир по шашкам

Состязание состоится в понедельник, 30 марта, в 19.00. Открыта электронная регистрация.

Федерация шашек Тульской области запускает детскую онлайн-лигу по русским шашкам. В понедельник, 30 марта, в 19.00, пройдет онлайн-турнир по русским шашкам (молниеносная программа 3 мин.+ 2 сек.).

Запись проводится в режиме онлайн до 14.00 30 марта по электронному адресу: shashki71@yandex.ru.

Победители и призеры получат дипломы и памятные призы. Справки и дополнительная информация по телефону: +7(906)621-06-21.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:24 +3
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