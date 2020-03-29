Юных туляков приглашают на онлайн-турнир по шашкам

Состязание состоится в понедельник, 30 марта, в 19.00. Открыта электронная регистрация.

Федерация шашек Тульской области запускает детскую онлайн-лигу по русским шашкам. В понедельник, 30 марта, в 19.00, пройдет онлайн-турнир по русским шашкам (молниеносная программа 3 мин.+ 2 сек.).

Запись проводится в режиме онлайн до 14.00 30 марта по электронному адресу: shashki71@yandex.ru.

Победители и призеры получат дипломы и памятные призы. Справки и дополнительная информация по телефону: +7(906)621-06-21.