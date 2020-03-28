В Тульской области подтверждены еще три случая коронавируса

Всего за сутки в России стало известно о 228 новых случаях в 26 регионах.

По данным региональной оперативной группы, все заболевшие - жители Тулы. Двое из них находились в контакте с ранее инфицированными.

Ещё один туляк вернулся из Европы. Накануне инфекция была подтверждена у его супруги. Все трое заболевших госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

По информации регионального Роспотребнадзора, тест тульской школьницы, вернувшейся с выездных соревнований и находившейся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус, дал отрицательный результат, она здорова.

Всего на 28 марта в области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, из них 6 человек прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран, остальные – из близкого окружения заболевших.

За последние сутки в России зарегистрировано 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. Больше всего заболевших за указанный период — в Москве.

Москва - 114

Московская область - 36

Санкт-Петербург - 11

Краснодарский край - 8

Республика Бурятия - 6

Ивановская область - 5

Ленинградская область - 4

Свердловская область - 4

Челябинская область - 4

Красноярский край - 4

Сахалинская область - 4

Липецкая область - 3

Тульская область - 3

Калининградская область - 3

Республика Татарстан - 3

Нижегородская область - 3

Чеченская республика - 2

Оренбургская область - 2

Новосибирская область - 2

Брянская область - 1

Костромская область - 1

Смоленская область - 1

Республика Адыгея - 1

Пермский край - 1

Саратовская область - 1

Республика Крым - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. В Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. За сутки по России полностью выздоровели 4 человека.