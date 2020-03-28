В Тульской области подтверждены еще три случая коронавируса
Всего за сутки в России стало известно о 228 новых случаях в 26 регионах.
По данным региональной оперативной группы, все заболевшие - жители Тулы. Двое из них находились в контакте с ранее инфицированными.
Ещё один туляк вернулся из Европы. Накануне инфекция была подтверждена у его супруги. Все трое заболевших госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
По информации регионального Роспотребнадзора, тест тульской школьницы, вернувшейся с выездных соревнований и находившейся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус, дал отрицательный результат, она здорова.
Всего на 28 марта в области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, из них 6 человек прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран, остальные – из близкого окружения заболевших.
За последние сутки в России зарегистрировано 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. Больше всего заболевших за указанный период — в Москве.
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Москва - 114
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Московская область - 36
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Санкт-Петербург - 11
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Краснодарский край - 8
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Республика Бурятия - 6
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Ивановская область - 5
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Ленинградская область - 4
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Свердловская область - 4
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Челябинская область - 4
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Красноярский край - 4
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Сахалинская область - 4
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Липецкая область - 3
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Тульская область - 3
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Калининградская область - 3
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Республика Татарстан - 3
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Нижегородская область - 3
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Чеченская республика - 2
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Оренбургская область - 2
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Новосибирская область - 2
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Брянская область - 1
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Костромская область - 1
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Смоленская область - 1
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Республика Адыгея - 1
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Пермский край - 1
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Саратовская область - 1
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Республика Крым - 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. В Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. За сутки по России полностью выздоровели 4 человека.