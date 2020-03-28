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В Тульской области подтверждены еще три случая коронавируса

В Тульской области подтверждены еще три случая коронавируса

Всего за сутки в России стало известно о 228 новых случаях в 26 регионах.

По данным региональной оперативной группы, все заболевшие - жители Тулы. Двое из них находились в контакте с ранее инфицированными.

Ещё один туляк вернулся из Европы. Накануне инфекция была подтверждена у его супруги. Все трое заболевших госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

По информации регионального Роспотребнадзора, тест тульской школьницы, вернувшейся с выездных соревнований и находившейся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус, дал отрицательный результат, она здорова. 

Всего на 28 марта в области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, из них 6 человек прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран, остальные – из близкого окружения заболевших.

За последние сутки в России зарегистрировано 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. Больше всего заболевших за указанный период — в Москве.

  • Москва - 114
  • Московская область - 36
  • Санкт-Петербург - 11
  • Краснодарский край - 8
  • Республика Бурятия - 6
  • Ивановская область - 5
  • Ленинградская область - 4
  • Свердловская область - 4
  • Челябинская область - 4
  • Красноярский край - 4
  • Сахалинская область - 4
  • Липецкая область - 3
  • Тульская область - 3
  • Калининградская область - 3
  • Республика Татарстан - 3
  • Нижегородская область - 3
  • Чеченская республика - 2
  • Оренбургская область - 2
  • Новосибирская область - 2
  • Брянская область - 1
  • Костромская область - 1
  • Смоленская область - 1
  • Республика Адыгея - 1
  • Пермский край - 1
  • Саратовская область - 1
  • Республика Крым - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. В Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. За сутки по России полностью выздоровели 4 человека.

Сюжет: Коронавирус
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