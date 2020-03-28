В Туле во время нерабочей недели парковки будут платными

В выходные дни 28 и 29 марта, а также 4 и 5 апреля взимание платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках осуществляться не будет. В нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года парковки будут работать в обычном режиме с взиманием платы в установленном порядке.

Такое решение было принято в связи с тем, что неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей. Исходя из рекомендаций Минтруда, нерабочий день не относится к выходным или праздничным.

Ранее власти давали противоположную информацию. Сейчас администрация Тулы на своем официальном сайте приносит за нее извинения.