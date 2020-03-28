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В Туле очевидец заснял, как водитель при развороте перепутал педали и собрал два авто
Фото: стоп-кадр из видео

В Туле очевидец заснял, как водитель при развороте перепутал педали и собрал два авто

В результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Очевидец прислал в редакцию кадры необычного ДТП, которое произошло на ул. Комсомольской в Туле, на участке между набережной Дрейера и ул. Луначарского.

На кадрах видно, как на дороге разворачивается Škoda Fabia. Сначала водитель аккуратно выполняет маневр, а затем машина неожиданно ускоряется и, двигаясь задним ходом, врезается в припаркованное авто. От удара то смещается и сталкивается с соседним.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель Škoda Fabia находился в подавленном состоянии из-за жизненных обстоятельств и перепутал педали.

В результате автоаварии обошлось без пострадавших.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:30 +9
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