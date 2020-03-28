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Минтруд РФ опубликовал рекомендации работодателям и работникам в связи с нерабочей неделей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Минтруд РФ опубликовал рекомендации работодателям и работникам в связи с нерабочей неделей

Минтруд России опубликовал рекомендации работодателям и работникам в период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.

Минтруд России пояснил, что нерабочие дни должны оплачиваться в полном объёме. Для тех, кто получает сдельную зарплату, эта сумма должна определяться локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере. Так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, то оплата производится в обычном, не повышенном размере.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

В рекомендациях говорится, что  нерабочая неделя не распространяется на медработников, а также сферу торговли продуктами и медикаментами. На своих рабочих местах останутся все, от кого зависит безопасность общества, стабильность инфраструктуры, жизнь и здоровье граждан. По-прежнему будут работать предприятия, остановка которых опасна или невозможна по техническим характеристикам. Это же касается сельхозработников, занятых в посевных работах.

В некоторых случаях допускается оставить на рабочих местах необходимый минимум сотрудников или по возможности перевести их на удаленную работу, чтобы обеспечивать функционирование организаций.

В опубликованном документе даны разъяснения о том, какие предприятия и организации продолжают работать с 30 марта по 3 апреля, а какие не работают или работают в удаленном режиме.

С полным текстом документа и с перечнем организаций, на которые рекомендовано не распространять режим нерабочей недели, можно ознакомиться на сайте Минтруда РФ

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