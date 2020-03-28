В Новомосковске сгорела баня: пострадали двое мужчин

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным МЧС России по Тульской области, 27 марта в 20.30 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в бане в Новомосковске в дер. Пушкари на ул. Строительной.

К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25, ПСЧ-57 и ПЧ-66. В 20.38 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 20.44.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, обрушились перекрытия. При пожаре пострадали двое мужчин 73 и 65 лет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.