Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.
В Новомосковске сгорела баня: пострадали двое мужчин
ЧП произошло вечером 27 марта в дер. Пушкари.
По данным МЧС России по Тульской области, 27 марта в 20.30 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в бане в Новомосковске в дер. Пушкари на ул. Строительной.
К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25, ПСЧ-57 и ПЧ-66. В 20.38 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 20.44.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, обрушились перекрытия. При пожаре пострадали двое мужчин 73 и 65 лет.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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