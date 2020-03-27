Отделения МРЭО будут принимать туляков только по предварительной записи

В подразделениях Госавтоинспекции Тульской области предприняты дополнительные меры для защиты граждан и сотрудников от коронавирусной инфекции.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через портал госуслуг.

Для выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства необходимо отправить отсканированные документы в формате PDF на электронную почту gibdd71tn@mvd.ru.

Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также выдача (продление) свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться только по предварительной записи по телефону.

При сдаче экзамена на водительские права будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Графики будут скорректированы.

Оказание госуслуг без предварительной записи осуществляться не будет.

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