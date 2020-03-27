Отделения МРЭО будут принимать туляков только по предварительной записи
Необходимо записываться через портал госуслуг.
В подразделениях Госавтоинспекции Тульской области предприняты дополнительные меры для защиты граждан и сотрудников от коронавирусной инфекции.
Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через портал госуслуг.
Для выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства необходимо отправить отсканированные документы в формате PDF на электронную почту gibdd71tn@mvd.ru.
Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также выдача (продление) свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться только по предварительной записи по телефону.
При сдаче экзамена на водительские права будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Графики будут скорректированы.
Оказание госуслуг без предварительной записи осуществляться не будет.
- отделение № 1 (192 км. а/д М-2 «Крым») 8 (4872) 32 44 12,
- отделение № 6 (г. Алексин) 8 (48753) 6 30 05 и 36 13 31,
- отделение № 7 (г. Донской) 8 (48746) 5 39 15,
- отделение № 8 (г. Ефремов) 8 (48741) 6 17 54,
- отделение № 9 (г. Киреевск) 8 (48754) 6 09 26,
- отделение № 10 (г. Новомосковск) 8 (48762) 6 71 41 и 26 79 70,
- отделение № 11 (г. Суворов) 8 (48763) 2 60 03,
- отделение № 12 (г. Щекино) 8 (48751) 6 08 92.