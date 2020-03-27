новости
новости
Регистрация
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников

В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников

Для обезвреживания учебного взрывного устройства использовали робота.

Накануне сотрудники ОМОН провели тренировку штурмовой группы. Бойцы успешно отработали задержание вооруженных преступников на автомобиле. В конце занятия инженерно-техническая группа при помощи мобильного робота обнаружила и обезвредила взрывное устройство.
 
«Основная задача сотрудников ОМОН в ходе этих занятий — обеспечение взаимной страховки и прикрытия друг друга при проведении штурма в составе тактического звена», — сообщили Myslo в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
 
 
 
 
Напомним, 27 марта — День войск национальной гвардии РФ. С момента создания Росгвардии прошло 4 года и, по мнению руководства, за это время ведомство доказало свою эффективность. Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области обеспечивали безопасность значимых мероприятий, проводимых в регионе.
 
С начала 2020 года сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области на территории области и за ее пределами выполнили более 90 заданий. Задержаны двое подозреваемых в преступлениях и 37 совершивших административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, различные виды боеприпасов и взрывчатые вещества.
 
В состав ведомства входят подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. В работе с населением они являются самыми востребованными элементами Росгвардии.
 
Сотрудники ведомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области ежесуточно несут службу о охране порядка в регионе. На службу заступают в круглосуточном режиме 36 экипажей групп задержания. Выставляется 10 постов на 8 объектах государственных федеральных музеев. С начала года на маршрутах патрулирования группами задержания вневедомственной охраны раскрыто 16 преступлений, задержано и передано в территориальные органы внутренних дел 15 человек за совершение преступлений и более 1200 за совершение административных правонарушений, 11 лиц, находящихся в розыске.
 
С момента проведения профилактического мероприятия «Оружие» в 2020 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы и в территориальные органы внутренних сдано 136 единиц оружия, из них 10 единиц — из незаконного оборота и 126 единиц — состояли на учете в подразделениях ЛРР, 4424 патрон различных калибров и 200 грамм пороха. Справки о выплатах вознаграждений выданы на сумму 225 тыс. 210 рублей.
 
В подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоит на учете более 32500 владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится 54700 единиц оружия.
 
Галерея
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 1
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 2
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 3
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 4
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 5
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 6
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 7
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 8
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 9
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 10
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 11
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 12
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 13
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 14
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 15
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 16
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 17
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 18
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 19
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 20
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 21
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 22
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 23
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 24
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 25
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 26
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 27
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 28
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 29
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 30
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 31
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 32
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 33
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 34
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 35
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 36
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 37
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 38
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 39
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 40
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 41
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 42
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 43
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 44
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 45
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 46
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 47
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 48
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 49
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 50
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 51
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 52
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 53
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 54
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 55
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 56
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 57
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 58
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 59
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 60
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 61
В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников, Фото: 62
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
омонросгвардияпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Отделения МРЭО будут принимать туляков только по предварительной записи
Отделения МРЭО будут принимать туляков только по предварительной записи
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса
В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.