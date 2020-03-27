В Туле штурмовая группа ОМОН задержала условных вооруженных преступников

Накануне сотрудники ОМОН провели тренировку штурмовой группы. Бойцы успешно отработали задержание вооруженных преступников на автомобиле. В конце занятия инженерно-техническая группа при помощи мобильного робота обнаружила и обезвредила взрывное устройство.

«Основная задача сотрудников ОМОН в ходе этих занятий — обеспечение взаимной страховки и прикрытия друг друга при проведении штурма в составе тактического звена», — сообщили Myslo в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Напомним, 27 марта — День войск национальной гвардии РФ. С момента создания Росгвардии прошло 4 года и, по мнению руководства, за это время ведомство доказало свою эффективность. Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области обеспечивали безопасность значимых мероприятий, проводимых в регионе.

С начала 2020 года сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области на территории области и за ее пределами выполнили более 90 заданий. Задержаны двое подозреваемых в преступлениях и 37 совершивших административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, различные виды боеприпасов и взрывчатые вещества.

В состав ведомства входят подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. В работе с населением они являются самыми востребованными элементами Росгвардии.

Сотрудники ведомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области ежесуточно несут службу о охране порядка в регионе. На службу заступают в круглосуточном режиме 36 экипажей групп задержания. Выставляется 10 постов на 8 объектах государственных федеральных музеев. С начала года на маршрутах патрулирования группами задержания вневедомственной охраны раскрыто 16 преступлений, задержано и передано в территориальные органы внутренних дел 15 человек за совершение преступлений и более 1200 за совершение административных правонарушений, 11 лиц, находящихся в розыске.

С момента проведения профилактического мероприятия «Оружие» в 2020 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы и в территориальные органы внутренних сдано 136 единиц оружия, из них 10 единиц — из незаконного оборота и 126 единиц — состояли на учете в подразделениях ЛРР, 4424 патрон различных калибров и 200 грамм пороха. Справки о выплатах вознаграждений выданы на сумму 225 тыс. 210 рублей.

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоит на учете более 32500 владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится 54700 единиц оружия.