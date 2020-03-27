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Авария с тремя погибшими на М4 в Тульской области: у водителя не было прав

Авария с тремя погибшими на М4 в Тульской области: у водителя не было прав

В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии на 262-м километре трассы «Дон».

27 марта в 7.30 на 262-м километре автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области молодой человек 2000 года рождения, не имея права на управления транспортными средствами, управлял автомобилем «Chevrolet Niva».
 
По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием и наездом на остановочный павильон.
 
В результате ДТП водитель и два его пассажира, мужчина 1990 года рождения и женщина 1986 года рождения, скончались на месте происшествия.
 
Информация о несовершеннолетнем погибшем не подтвердилась. Это стало известно после того, как все личности погибших были установлены.
 
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