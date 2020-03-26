Перечень работников, которых не затронет указ о нерабочей неделе
Список опубликован в указе Президента РФ.
Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочими днями с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы сотрудников. Об этом глава государства объявил 25 марта в телеобращении к жителям России из-за ситуации с коронавирусом.
Документ опубликован на сайте Кремля.
Эта мера не коснется, в том числе, работников непрерывно действующих предприятий, лечебных учреждений, аптек, чрезвычайных служб, организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости. В документе говорится:
«Настоящий указ не распространяется на работников:
- непрерывно действующих организаций;
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».
В свою очередь органы государственной и региональной власти, а также СМИ должны определить численность работников, необходимую для их деятельности.