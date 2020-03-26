Перечень работников, которых не затронет указ о нерабочей неделе

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Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочими днями с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы сотрудников. Об этом глава государства объявил 25 марта в телеобращении к жителям России из-за ситуации с коронавирусом.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Эта мера не коснется, в том числе, работников непрерывно действующих предприятий, лечебных учреждений, аптек, чрезвычайных служб, организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости. В документе говорится:

«Настоящий указ не распространяется на работников:

непрерывно действующих организаций;

медицинских и аптечных организаций;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».

В свою очередь органы государственной и региональной власти, а также СМИ должны определить численность работников, необходимую для их деятельности.