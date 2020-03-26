Жительница Новомосковска отдала банковским мошенникам 270 тысяч рублей

За минувшие сутки в полицию обратились 11 жителей Тульской области, ставшие жертвами мошенничества. Практически во всех случаях была одна и та же схема: аферисты звонили жертвам от имени банковских работников и просили назвать реквизиты карт. Мошенники уверяли «клиентов», что такими действиями они защищают свои счета. Оказалось, совсем наоборот.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, наибольший ущерб нанесен 64-летней жительнице Новомосковска. Она перевела мошенникам 270 тысяч рублей.

Полиция Тульской области еще раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными собеседниками. Следует запомнить, что работникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные номера, банковские карты или расчетные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, будьте внимательны при предоплате за товар, приобретаемый через сайты объявлений.