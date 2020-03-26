Танцовщицы из группы поддержки «Арсенала» присоединились к популярному челленджу: видео

Кадр из видео.

Присоединяйтесь и вы к #unovisionchallenge!

Танцовщицы из группы поддержки тульского «Арсенала» присоединились к популярному в интернете челленджу #unovisionchallenge. Красотки повторили движения группы Little Big из клипа Uno. Напомним, что именно эти ребята должны были представлять Россию на Евровидении-2020, но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменили.

Подробнее о девчонках из группы поддержки «Арсенала» Myslo писал здесь.

Кстати, к #unovisionchallenge ранее присоединились и сотрудники Тульского экзотариума. Что из этого вышло, смотрите тут.