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Танцовщицы из группы поддержки «Арсенала» присоединились к популярному челленджу: видео
Кадр из видео.

Танцовщицы из группы поддержки «Арсенала» присоединились к популярному челленджу: видео

Присоединяйтесь и вы к #unovisionchallenge!

Танцовщицы из группы поддержки тульского «Арсенала» присоединились к популярному в интернете челленджу #unovisionchallenge. Красотки повторили движения группы Little Big из клипа Uno. Напомним, что именно эти ребята должны были представлять Россию на Евровидении-2020, но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменили.

Подробнее о девчонках из группы поддержки «Арсенала» Myslo писал здесь.

 

Кстати, к #unovisionchallenge ранее присоединились и сотрудники Тульского экзотариума. Что из этого вышло, смотрите тут.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 −3
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