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Сотрудники Тульского экзотариума станцевали в поддержку Little Big: видео
Кадр из видео.

Сотрудники Тульского экзотариума станцевали в поддержку Little Big: видео

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Тульский экзотариум присоединился к набирающему обороты челленджу, запущенному в поддержку группы Little Big. Сотрудники повторили танец, исполненный в клипе Uno.

Директор экзотариума Татьяна Моисеева, принявшая участие в съемках, рассказала: 

Татьяна Моисеева

- Эта идея пришла в голову спонтанно. Мы сейчас, как и все учреждения культуры региона, находимся в условиях ограниченного функционирования, для посетителей закрыты. У методистов и экскурсоводов появилось немного свободного времени. И мы решили провести это время весело и с пользой! С нами станцевали два удава и символы зоопарка – тираннозавры разных форм и размеров. 

Хотели не только поддержать Little Big, но и напомнить, чтобы туляки не паниковали из-за коронавируса, не замыкались в четырех стенах без развлечений, защищали себя и понимали, что это неблагоприятное время пройдет, и всё обязательно будет хорошо.

Тульский экзотариум призывает не унывать ни в каких обстоятельствах.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:14 +6
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