Сотрудники Тульского экзотариума станцевали в поддержку Little Big: видео

- Эта идея пришла в голову спонтанно. Мы сейчас, как и все учреждения культуры региона, находимся в условиях ограниченного функционирования, для посетителей закрыты. У методистов и экскурсоводов появилось немного свободного времени. И мы решили провести это время весело и с пользой! С нами станцевали два удава и символы зоопарка – тираннозавры разных форм и размеров.

Хотели не только поддержать Little Big, но и напомнить, чтобы туляки не паниковали из-за коронавируса, не замыкались в четырех стенах без развлечений, защищали себя и понимали, что это неблагоприятное время пройдет, и всё обязательно будет хорошо.