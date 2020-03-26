В Тульской области отменят весенние ограничения для большегрузов

Фото из архива Myslo

Такая мера призвана снять финансовую нагрузку с бизнеса и обеспечить комфортную доставку грузов.

В Тульской области решили не вводить временное ограничение движения большегрузных автомобилей по дорогам регионального и местного значения на весенний период 2020 года.

Эта мера в сложившейся обстановке направлена на снижение финансовой нагрузки на бизнес, обеспечение беспрепятственной и комфортной доставки грузов.

При этом все затраты на получение уже выданного специального разрешения на проезд тяжеловесного или крупногабаритного грузового автомобиля компенсируют.

Напомним, в администрации Тулы собирались ввести ограничение на проезд большегрузов на весенний период, с 1 по 30 апреля, чтобы избежать разрушения дорог и обеспечит безопасность дорожного движения.