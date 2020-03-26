В Туле водитель маршрутки нашел в салоне банковскую карту и оплатил ею покупки в магазине

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За содеянное мужчине вменяется мошенничество с использованием электронных средств платежа.

55-летнего жителя Киреевска, который работает водителем маршрутки, обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенном с причинением значительного ущерба.

По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчина нашел в салоне микроавтобуса чужую банковскую карту и отправился с ней за покупками. Общая сумма ущерба — 7 тысяч рублей.

«Ущерб, причиненный преступлением, добровольно возмещен обвиняемым в ходе расследования. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.