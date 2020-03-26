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Алексей Дюмин: «Главное сейчас – оказать помощь каждому, кто в ней нуждается»

Алексей Дюмин: «Главное сейчас – оказать помощь каждому, кто в ней нуждается»

26 марта губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу по обеспечению граждан товарами первой необходимости.

Алексей Дюмин отметил, что с 16 марта в регионе введён режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В сложившейся ситуации самыми уязвимыми оказались люди пожилого возраста, которых в регионе порядка 280 тысяч.

«Для профилактики людям старшего возраста рекомендовано оставаться дома и свести к минимуму контакты. А наша задача — обеспечить их продуктами питания и товарами первой необходимости.

Также нужно организовать доставку товаров первой необходимости всем, кто находится в самоизоляции.

Для этого у нас работает координационный центр, в который можно бесплатно позвонить и обратиться за помощью», — сказал Алексей Дюмин.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил, что на базе тульского центра социального обслуживания создан координационный центр. Он подключен к многоканальному телефонному номеру: 8−800−200−52−26. Звонки принимаются по 5 линиям с 9 до 18 часов. В нерабочее время звонки записываются на автоответчик с определителем номера. В течение суток сотрудники центра отрабатывают заявку. На сегодня от жителей региона поступило 61 заявка на доставку продуктов и товаров первой необходимости. Все заявки отработаны.

По словам министра молодежной политики Тульской области Алексея Давлетшина, с 16 марта началось формирование волонтерского корпуса для оказания помощи людям. Первыми откликнулись ребята из Тулы и Щекино. С каждым днем число волонтеров растет. Заявки подали 120 человек, 104 из них уже прошли обучение, проверку в правоохранительных органах и приступили к работе. Развернут волонтерский штаб, который совместно с кол-центром Центра долговременного ухода принимает и обрабатывает заявки, обеспечивает и координирует работу волонтеров.

Министр добавил, что Тульская область присоединилась к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Все заявки, которые поступают на федеральную горячую линию проекта (8−800−200−34−11), отрабатываются. Волонтеры, получившие заявку, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками, антисептиками. Муниципальный и коммерческие перевозчики предоставили волонтерам бесплатный проезд по городу Туле.

По словам Алексея Давлетшина, заявок пока поступает немного, но с каждым днем их число растет. В основном просят купить продукты и лекарства, вынести мусор. При необходимости количество волонтеров будет увеличено.

Алексей Дюмин подчеркнул, что количество обращений будет расти, все заявки должны отрабатываться в кратчайшие сроки. Губернатор поручил министру молодежной политики задействовать большее число волонтеров и обеспечить их всем необходимым. А министру труда и соцзащиты — ежедневно мониторить поступление заявок, а их исполнение взять на личный контроль.

Глава региона также отметил такая работа должна быть организована во всех муниципальных образованиях.

«Главное сейчас — оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. Прошу всех глав администраций муниципальных образований подключиться к этой работе», — подчеркнул Алексей Дюмин.

 
Сюжет: Коронавирус
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