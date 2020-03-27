В Тульской области на трассе М4 в ДТП погибли три человека

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, на 262-м км трассы «Дон» в Воловском районе неподалеку от населенного пункта Красный Холм, произошло страшное ДТП.

По предварительной информации, «Шевроле Нива», двигаясь в южном направлении, внезапно врезалась в остановочный павильон. Удар был такой силы, что от автомобиля осталась груда металла. Все, кто находился в автомобиле, погибли: это мужчина, женщина и ребенок примерно 10 лет.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, УМВД и скорой медицинской помощи.

Личный состав ПСЧ-46 для извлечения пострадавших применял аварийно-спасательный инструмент «Спрут». Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.

В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что сейчас личности погибших устанавливаются.