новости
новости
Регистрация
В Тульской области на трассе М4 в ДТП погибли три человека
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области на трассе М4 в ДТП погибли три человека

Авария произошла 27 марта в 7.40.

Как стало известно Myslo, на 262-м км трассы «Дон» в Воловском районе неподалеку от населенного пункта Красный Холм, произошло страшное ДТП.

По предварительной информации, «Шевроле Нива», двигаясь в южном направлении, внезапно врезалась в остановочный павильон. Удар был такой силы, что от автомобиля осталась груда металла. Все, кто находился в автомобиле, погибли: это мужчина, женщина и ребенок примерно 10 лет.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, УМВД и скорой медицинской помощи.

Личный состав ПСЧ-46 для извлечения пострадавших применял аварийно-спасательный инструмент «Спрут». Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.

В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что сейчас личности погибших устанавливаются.

Галерея
ДТП на М4 27.03.20, Фото: 1
ДТП на М4 27.03.20, Фото: 2
ДТП на М4 27.03.20, Фото: 3
ДТП на М4 27.03.20, Фото: 4
ДТП на М4 27.03.20, Фото: 5
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:34 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТПМ4трое погибли
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин: «Главное сейчас – оказать помощь каждому, кто в ней нуждается»
Алексей Дюмин: «Главное сейчас – оказать помощь каждому, кто в ней нуждается»
Погода в Туле 27 марта: до 17 градусов тепла, умеренный ветер и без осадков
Погода в Туле 27 марта: до 17 градусов тепла, умеренный ветер и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.