За неделю тульские пожарные тушили сухую траву более 600 раз

Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Тульской области.

Более 700 выездов на тушение сухой растительности и 345 выездов на тушение мусора зафиксировано в Тульской области с начала пожароопасного периода — с 1 марта 2020 года.

По сравнению с прошлым годом, количество пожаров увеличилось — это связано с малоснежной зимой и сухой погодой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, наибольшее число выездов пожарных подразделений было отмечено с 17 по 24 марта. За это время было осуществлено более 600 выездов на тушение сухостоя и более 200 выездов - на тушение мусора.

Сотрудники МЧС усилили профилактическую работу. С начала марта в регионе проведено более 15 тысяч подворовых обходов, о мерах пожарной безопасности проинструктировано более 20 тысяч человек.

Сотрудники ведомства напоминают жителям региона о последствиях, которые могут возникнуть в результате палов травы: горение сухостоя — неуправляемый процесс, который сложно остановить, в результате чего возникает риск распространения огня на строения и лесные массивы.

В текущем году зарегистрирована 31 термоточка, по каждой из них возбуждены административные дела. По результатам проверок, проведенных по фактам сжигания сухостоя и мусора, сотрудниками надзорной деятельности в 2020 году составлено 196 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 101 решение в виде предупреждений и 95 в виде штрафа на общую сумму 245 тысяч рублей.