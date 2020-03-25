Тульские школы на удалёнке: онлайн-конференции, задания в WhatsApp и стресс от карантина

На фото Эльвира Абрамова, педагог дополнительного образования областного эколого-биологического центра.

Особенности дистанционного образования и советы психолога о том, как помочь детям пережить изоляцию – в этой статье.

Все учебные заведения региона учатся удаленно минимум до 12 апреля. Значит ли это, что дети и родители должны сами разбираться в школьной программе?

Тульские учителя осваивают новые способы взаимодействия с детьми. Теперь вместо уроков ребята выходят в онлайн-конференции, а вопросы задают в WhatsApp.

Такое дистанционное образование не сильно отличается от школьных будней: ученики по-прежнему должны выполнять домашние задания и присутствовать на уроках, хоть и виртуально. Помогают в этом онлайн-сервисы. Основная работа идет через систему электронных дневников. Теперь помимо оценок там появляются задания, в том числе в виде медиафайлов, а также ведется обратная связь.

Настоящих учителей заменяют виртуальные. Новые темы дети могут осваивать с помощью платформы «Российская электронная школа», где хранится полный школьный курс уроков от лучших учителей России. Но и свои родные преподаватели не бросают: они устраивают видеоконференции в Skype и там отвечают на вопросы в режиме реального времени.

Учитель русского языка и литературы, МБОУ «ЦО № 1 — гуманитарно-математический лицей им. Героя России Д. Е. Горшкова»:

Галина Андреева - Дистанционное обучение не проблема для современных детей и учителей. Мы применяем эти практики давно, например, прибегаем к онлайн-сервисам при подготовке к ЕГЭ. У всех детей сейчас под рукой компьютеры, планшеты, телефоны, так что мы всегда можем быть на связи.

Русский язык — один из основных школьных предметов, и просто проверить задания и отложить их не получится, — объясняет Галина Андреева Все ошибки мы с учениками должны проработать, в каком бы формате ни общались. Поэтому пишу замечания, объясняю ошибки и отвечаю на все необходимые вопросы. Если нужна дополнительная информация, отправляю ссылки на полезные ресурсы. Проблемы могли возникнуть, если бы дети не смогли себя заставить заниматься дома. Им тяжело, но первая неделя прошла очень активно, ребята всё поняли и активно учатся.

По словам педагогов, школьники из дома не только успевают заниматься по основным программам, но и не пропускают онлайн-занятия в учреждениях допобразования.

На удаленную работу перешли детские технопарки: областной эколого-биологический центр и Кванториум.

Эльвира Абрамова, методист, педагог дополнительного образования областного эколого-биологического центра:

- Наше основное направление — изучение биотехнологий, обычно занятия у нас практические: дети сами проводят эксперименты. Поэтому заинтересовать учеников дистанционно нам, конечно, гораздо сложнее. Но раз так сложились обстоятельства, мы взяли камеру, ноутбуки и проводим занятия дистанционно. Почти все наши ученики подключаются к онлайн-конференции. Им интересно! Мы не будем отступать от нашего учебного плана, а потом возьмем на вооружение эту новую технологию. Она откроет перспективы перед детьми, которые хотели бы у нас заниматься, но живут не в Туле.

Педагог дополнительного образования it-квантума:

Григорий Лысенок - Для нас вообще нет ничего сложного. Подобным мы занимались в ТГПУ, когда проводили там обучающие занятия для студентов. Ну и, в конце концов, специфика нашей работы подразумевает использование информационных технологий, так что мы и наши ученики в своей привычной среде. Мы рассказываем и показываем: камера снимает нас, и всё это сочетается с трансляцией с экрана рабочего стола. Плюс еще и в том, что мы оставляем пост-анонс трансляции в группе кванториума, и «побывать» на занятии могут все желающие. Если будет хороший отклик, продолжим делать такие онлайн-уроки.

Вот если бы занятий стало меньше…

Преподаватели оптимистично настроены. А вот у школьников мнения разделились. Младшие ребята, естественно, мечтают о каникулах.

Андрей, 8 лет - Конечно, было бы круто, если бы занятий стало меньше. Заданий много, а дома хочется отдыхать. Сложно себя заставить садиться за уроки. Но трудностей пока не встретил. Если что, мне всегда могут помочь старшие сестры, родители и учителя.

А те, кто постарше, относятся к карантину серьезно.

Женя, 14 лет - Послаблений нет: мы проходим школьную программу дома, учим пара­графы, решаем задания, которые нам отправляют учителя в социальных сетях или же размещают в электронном дневнике. Домашнее задание фотографируем и отсылаем на проверку. Дистанционное обучение — это очень удобно. Мне нравится, что я могу сама выбрать время для прохождения материала, — так остается много свободного времени, которое я могу провести с пользой.

Екатерина, 17 лет - Дистанционное обучение проходит в классе, дается сложно, потому что кидают много заданий. У нас даже разразился скандал по этому поводу: многие родители и ученики говорят, что ничего не успевают. Но мне комфортно. Я в таком режиме успеваю даже больше, чем в обычном. Ну и есть неоспоримые плюсы: можно включить фильм на фоне, взять чай и вкусняшки.

А учебных дней не прибавят?

Многие родители и дети переживают: не понадобится ли жертвовать частью летних каникул, чтобы успеть пройти всю школьную программу?

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева уверяет, что повода для беспокойства нет:

Алевтина Шевелева - Мы работаем в плановом режиме, так что пока о переносе речь не идет. Более того, мы специально пошли на организацию дистанционной формы обучения, чтобы не ломать привычный график во всех образовательных организациях. Выбранная форма позволит не нарушать образовательный процесс: дети не пропускают уроки, а значит, в летние каникулы отдохнут в полном объеме.

Рассмотрите карантин как время новых возможностей

Это советует делать психолог, мама третьеклассника Кузьмы Анна Домченко. Её сын на удаленке уже давно, так что вот вам практические советы по организации дистанционного обучения:

Анна Домченко - Мой сын на удаленке уже второй год. И у меня есть важный совет всем родителям, которые сейчас не знают, как организовать работу с детьми комфортно. Выдохните! Домашнее обучение не такое, как в школе. Не нужно поднимать ребенка в 8 утра, чтобы он шесть часов сидел за уроками. Дома на прохождение школьной программы уйдет 1,5−2 часа, чтобы освоить всё ту же программу. Обратите внимание на предпочтения ребенка: если его особенно интересует какой-то предмет, уделите ему больше времени, от этого будет только польза.

По многим предметам есть интерактивное репетиторство, и детям очень нравится эта форма. Но не переусердствуйте! — предостерегает Анна Домченко. — Если ребенок будет заниматься с репетитором уставший, это не добавит ему знаний. Это эффект губки: можно ли сделать что-то, чтобы губка, уже впитавшая много воды, набрала ее еще? Есть определенный объем.

Не нужно выстраивать график, лучше задайте цели. Можно разделить дни, например, учить два предмета в день. Обсудите это с ребенком, возможно, ему это понравится.

Современные дети отлично дружат с гаджетами. Используйте это в обучении. Карантин — это обучающая ситуация, которая помогает нам адаптироваться к новым условиям цифровизации.

Сегодня время тех, кто идет по индивидуальной программе, тех, кто развивает свои таланты. Используйте карантин как время для новых возможностей!

Как помочь детям пережить изоляцию?

Как ни крути, а время карантина — это стресс для ребенка. Как с этим справиться, рассказывает психолог Лариса Милова:

Лариса Мивова - От изоляции страдают больше всего младшие школьники. Им утомительно находиться в однообразной среде, не ходить на улицу, так что если ваш ребенок начал «бегать по потолку», не спешите его ругать, — это попытка помочь самому себе.