Депутат Госдумы Виктор Дзюба: Конкурс профессионального мастерства – шаг к развитию промышленного производства

Александр Швыков, Виктор Дзюба и Дмитрий Афоничев: «Конкурс повышает престиж рабочих профессий».

На производственные площадки «Мехмаша» 29 февраля 2020 года приехали 27 мастеров своего дела из шести предприятий Тулы и Тульской области:

АО «Тулаточмаш»,

ПАО «Тульский оружейный завод»,

АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод»,

АО «Акционерная компания «Туламашзавод»,

ЗАО «Химприбор» и ООО ПП «Мехмаш».

Конкурс «Лучший по профессии» прошёл для специалистов в четырех номинациях: оператор фрезерных станков с программным управлением, оператор токарных станков с программным управлением, электрогазосварщик, слесарь механосборочных работ. И предоставил участникам возможность продемонстрировать свой профессионализм и получить всеобщее признание.

По мнению организаторов конкурса, он стимулирует специалистов повышать свою квалификацию и конкурентоспособность продукции предприятий, творчески подходить к своему делу. Конкурс способствует укреплению престижа рабочих профессий, закреплению специалистов на производстве и привлечению молодых кадров.

Помимо этого участники, наблюдая за выступлениями своих коллег, расширяют собственные профес­сиональные горизонты и имеют возможность по-новому взглянуть на выбранную профессию. Вне всякого сомнения, проведение подобных профсоревнований мотивирует сотрудников на постижение секретов ремесла, повышение мастерства, апеллирует к честолюбию, амбициозности, гордости за свой труд и качество продукции.

Основатель и первый генеральный директор ООО ПП «Мехмаш», депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Дзюба высоко оценил прошедший конкурс:

Виктор Дзюба – Промышленный сектор является важнейшим сегментом экономики России. Наша страна – одна из ведущих держав мира. По своему потенциалу её промышленность способна наладить выпуск товаров широкого спектра, обеспечивающих важнейшие области жизнедеятельности населения. На сегодняшний день руководством страны названы приоритетные отрасли, куда должны идти средства для нацпроектов. Прежде всего, это развитие высокотехнологичных секторов российской промышленности, в том числе машиностроения.

Кроме того, перед нами стоит задача приоритетного развития малого и среднего предпринимательства в промышленности, перехода к новым кластерным подходам развития, – продолжает Виктор. – Ведь именно малые и средние компании, ориентированные на промышленное производство и инновации, играют большую роль в экономике России, и здесь очень важна кадровая политика.

Грамотные специалисты – залог эффективной, стабильной работы, дополнительная прибыль и надежное будущее предприятия. Особенно важны профессионалы в условиях совершенствования технологий, на современных производствах.

Конкурсы профессионального мастерства являются необходимой и неотъемлемой частью развития промышленного производства.

Дело в том, что умение хорошо выполнять свою работу дает большое удовлетворение, а признание твоего умения другими становится основной формой утверждения личности в коллективе.

Первый заместитель генерального директора – технический директор ООО ПП «Мехмаш», депутат Тульской областной Думы Дмитрий Афоничев считает, что конкурс благоприятно скажется на развитии предприятий всей машиностроительной отрасли России:

Дмитрий Афоничев – Впервые в своей истории завод «Мехмаш» провел конкурс профессионального мастерства сразу по четырем рабочим специальностям. Он познакомил нас с партнерами из Тулы и Тульской области, занимающимися производством машиностроительной продукции, мы обменялись опытом, поделились своими навыками и наработками.

На протяжении всего конкурса кипела нешуточная бескомпромиссная борьба. Победителей награждали: руководитель представительства ГК «Ростех» по Тульской области Константин Иванович Данилов, генеральный директор ООО ПП «Мехмаш», депутат Тульской городской Думы Александр Владимирович Швыков, генеральный директор Акционерного общества «Щегловский вал» Алексей Анатольевич Вислогузов и заместитель генерального директора АО «Тулаточмаш» по персоналу и социальным вопросам Дмитрий Сергеевич Корелин.



Участники конкурса профессионального мастерства – лучшие сотрудники шести тульских предприятий, известных во всем мире.

Победителями в номинации «Слесарь механосборочных работ» стали:

I место – Курсиков Сергей Владимирович (АО «АК «Туламашзавод»),

II место – Соколов Алексей Валериевич (АО «Тулаточмаш»),

III место – Любушкин Александр Николаевич (АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод»).

Победителями в номинации «Электрогазосварщик» стали:

I место – Конрад Андрей Александрович (ООО ПП «Мехмаш»),

II место – Сухов Михаил Владимирович (ООО ПП «Мехмаш»),

III место – Чумаков Александр Игоревич (ООО ПП «Мехмаш»).

Победителями в номинации «Оператор токарных станков с ПУ» стали:

I место – Евграшин Михаил Юрьевич (АО «АК «Туламашзавод»),

II место – Верховод Эдуард Александрович (ООО ПП «Мехмаш»),

III место – Мариничев Владимир Сергеевич (ООО ПП «Мехмаш»).

Победителями в номинации «Оператор фрезерных станков с ПУ» стали:

I место – Блинов Евгений Владимирович (ООО ПП «Мехмаш»),

II место – Марков Юрий Владимирович (ЗАО «Химприбор»),

III место – Жеряков Николай Владимирович (АО «Тулаточмаш»).

Конкурсанты, занявшие I места, получили в подарок Apple iPhone 11 и призовой кубок; II места – денежную премию в размере 15 000 рублей и грамоту; III места – денежную премию в размере 10 000 рублей и грамоту.

Все участники конкурса были награждены благодарственными письмами от депутата Государственной Думы ФС РФ Виктора Дзюбы за добросовестный труд и вклад в развитие машиностроительной отрасли России, и каждый получил памятный подарок от ООО ПП «Мехмаш».



Руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в Тульской области Константин Данилов: «Конкурс организован на «Мехмаше» – на новой производственной площадке отечественного машиностроения».



Гендиректор АО «Щегловский вал» Алексей Вислогузов (слева)

вручил кубок Евгению Владимировичу Блинову (ООО ПП «Мехмаш»).

Подводя итоги конкурса, генеральный директор ООО ПП «Мехмаш», секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Тулы, депутат Тульской городской Думы Александр Швыков сказал:

Александри Швыков – Благодаря поддержке правительства Тульской области и лично губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина предприятие «Мехмаш» получило возможность участвовать в реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также входящих в его структуру федеральных проектов. В рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» проведен конкурс «Лучший по профессии», он положит славную традицию его ежегодного проведения на заводе «Мехмаш». Конкурсная комиссия отметила высокий уровень профессионального мастерства участников, их стремление к росту и совершенствованию, что в целом определит и станет основой благосостояния производственных предприятий нашего города и региона.

Несмотря на довольно большое количество расположенных в Туле профильных образовательных учреждений, сегодня многие машиностроительные предприятия ощущают кадровый голод по востребованным рабочим специальностям.

Одной из основных задач прошедшего конкурса мастерства была популяризация рабочих профессий путём демонстрации самых востребованных из них на примере современного предприятия – ООО ПП «Мехмаш».

Производственное предприятие «Мехмаш» было создано в 2001 году. Первоначально предприятие было ориентировано на оказание широкого спектра услуг по механической обработке металлов резанием. По мере развития предприятие освоило производство продукции общего назначения, а затем и продукции для нефтегазовой отрасли.

Основу коллектива предприятия составляют высококвалифицированные специалисты рабочих специальностей – токари, фрезеровщики, сварщики, слесари механосборочных работ, продолжающие славные и добрые традиции тульских мастеров.

Инженерно-технический персонал состоит из специалистов, имеющих большой опыт работы на машиностроительных предприятиях Тулы и Тульской области, хорошо разбирающихся в вопросах производства оборудования, вопросах качества и понимающих необходимость безусловного выполнения договорных обязательств.

Производственные мощности ООО ПП «Мехмаш» расположены на юго-востоке г. Тулы в промышленной зоне, представляют собой замкнутый цикл и имеют в своем составе: заготовительное производство, механообрабатывающее производство, в том числе парк металлорежущих станков – токарных, фрезерных, сверлильных, аттестованное сварочное производство, сборочное производство, включающее участок для проведения гидравлических испытаний, окрасочное производство и упаковку.

В связи с увеличением объема заказов на 2020-2021 годы запланировано строительство третьего и четвертого производственных цехов. Будет создано дополнительно 100 рабочих мест.

Завод оснащен высокоточным оборудованием, современные цеха и офисы соответствуют всем необходимым требованиям. На предприятии зарплата рабочих и инженерно-технических работников одна из самых высоких в Тульской области среди машиностроительных предприятий.



Завод «Мехмаш» оснащен высокоточным оборудованием, современные цеха и офисы соответствуют всем необходимым требованиям.

Комфортабельный автобус доставляет своих сотрудников на завод и с завода.

В 2020-2021 гг. запланировано строительство спортзала для занятий самбо, боксом и фитнесом. Для сотрудников предприятия и их детей занятия будут проводиться бесплатно.

ООО ПП «Мехмаш» участвует в крупнейших международных выставках нефтегазовой отрасли, проводятся регулярные мероприятия в коллективе. Команда ООО ПП «Мехмаш» по мини-футболу является чемпионом Кубка Тулы.



Конкурс профессионального мастерства направлен на повышение конкурентности продукции предприятий.



Приглашаем на работу!

В связи с увеличением объема заказов на 2020-2021 гг. предприятие ООО ПП «Мехмаш» приглашает специалистов по следующим специальностям:

оператор станков с ПУ: токарь (на станки HAAS ST-30, ST-35) – 100 000 руб.;

фрезеровщик-универсал –60 000 руб.;

токарь на универсальный станок – 60 000 руб.;

инженер-технолог – 46 000 руб.;

начальник ОТК – 100 000 руб.;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 55 000 руб.

Условия работы: оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, высокая з/п.

Если вы готовы стать членом команды ООО ПП «Мехмаш», направляйте своё резюме: kadr@оооmm.ru.

Контактные телефоны: +7 (4872) 25-15-27, +7 (920) 747-92-97 (отдел кадров).