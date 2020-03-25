В Туле водители грузовиков перестанут платить за парковку

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Такая мера будет действовать в период противодействия коронавирусной инфекции.

В приказе Управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы сказано, что с грузовых автомобилей, доставляющих продовольствие, деньги за стоянку на платных парковочных местах временно взимать не будут.

Эта мера реализуется во время профилактики коронавирусной инфекции для обеспечения населения необходимыми товарами, в том числе продуктами и средствами индивидуальной защиты.

Также, знак 3.4 «Движение грузовых транспортных средств запрещено» не запрещает движение грузовых автомобилей для перевозки людей, федеральной почтовой связи, а также грузовых автомобилей без прицепа с максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне.

Уполномоченным службам рекомендуют не учитывать результаты фиксации нарушений правил платных парковок для грузовиков.