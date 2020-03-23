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В Тульской области налоговая развернула ситуационный центр из-за коронавируса

В Тульской области налоговая развернула ситуационный центр из-за коронавируса

Туда смогут обратиться организации и индивидуальные предприниматели.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области создало региональный ситуационный центр по мониторингу текущей экономической и социальной ситуации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
 
В ситуационный центр могут обращаться организации и индивидуальные предприниматели по проблемным ситуациям, которые непосредственно вызваны распространением коронавирусом.
 
Обращения принимаются по электронной почте с пометкой «Для ситуационного центра».
 
Контактное лицо – заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Таранина Юлия Юрьевна. Телефон (4872) 35-05-48, почта r7100@nalog.ru.
Сюжет: Коронавирус
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