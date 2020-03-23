В Тульской области налоговая развернула ситуационный центр из-за коронавируса

Туда смогут обратиться организации и индивидуальные предприниматели.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области создало региональный ситуационный центр по мониторингу текущей экономической и социальной ситуации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В ситуационный центр могут обращаться организации и индивидуальные предприниматели по проблемным ситуациям, которые непосредственно вызваны распространением коронавирусом.

Обращения принимаются по электронной почте с пометкой «Для ситуационного центра».