В Тульской области налоговая развернула ситуационный центр из-за коронавируса
Туда смогут обратиться организации и индивидуальные предприниматели.
Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области создало региональный ситуационный центр по мониторингу текущей экономической и социальной ситуации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В ситуационный центр могут обращаться организации и индивидуальные предприниматели по проблемным ситуациям, которые непосредственно вызваны распространением коронавирусом.
Обращения принимаются по электронной почте с пометкой «Для ситуационного центра».
Контактное лицо – заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Таранина Юлия Юрьевна. Телефон (4872) 35-05-48, почта r7100@nalog.ru.
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