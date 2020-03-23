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В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Об этом предупредило МЧС.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца суток 23 марта на территории Тульской области ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

 

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