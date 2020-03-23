В Тульской области изменены правила приема обращений в минздрав

Прием посетителей в здании министерства будет временно ограничен из-за распространения коронавируса.

Обращения жителей принимаются:

почтовым отправлением по адресу: 300041, г. Тула, пл. Ленина, д. 2 (с указанием на конверте адресата — министерство здравоохранения Тульской области);

в форме электронных документов с использованием сервиса «Электронная приемная».

Подача заявлений и получение результатов по услугам:

запись к врачу;

информация по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг; - подача заявления на прикрепление к медицинской организации; - прием заявлений и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи; - прием заявлений и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях осуществляется в электронном виде.

Подать заявление по услуге по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи можно в электронном виде или в государственном учреждении здравоохранения по месту жительства. Получить документы по услуге можно в государственном учреждении здравоохранения по месту жительства.

Подать и получить документы по услуге ЭКО можно в Тульском областном перинатальном центре по адресу: Тула, 2-й пр. Гастелло, 19.

Заявления для присвоения квалификационных категорий медработникам принимаются в электронном виде.

Лицензионные дела можно направить в министерство заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114-г.

Лицензии на все виды деятельности будут направляться адресатам почтовым отправлением.