В Тульской области изменены правила приема обращений в минздрав
Прием посетителей в здании министерства будет временно ограничен из-за распространения коронавируса.
Обращения жителей принимаются:
- почтовым отправлением по адресу: 300041, г. Тула, пл. Ленина, д. 2 (с указанием на конверте адресата — министерство здравоохранения Тульской области);
- в форме электронных документов с использованием сервиса «Электронная приемная».
Подача заявлений и получение результатов по услугам:
- запись к врачу;
- информация по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг; - подача заявления на прикрепление к медицинской организации; - прием заявлений и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи; - прием заявлений и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях осуществляется в электронном виде.
Подать заявление по услуге по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи можно в электронном виде или в государственном учреждении здравоохранения по месту жительства. Получить документы по услуге можно в государственном учреждении здравоохранения по месту жительства.
Подать и получить документы по услуге ЭКО можно в Тульском областном перинатальном центре по адресу: Тула, 2-й пр. Гастелло, 19.
Заявления для присвоения квалификационных категорий медработникам принимаются в электронном виде.
Лицензионные дела можно направить в министерство заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114-г.
Лицензии на все виды деятельности будут направляться адресатам почтовым отправлением.
Справочные телефоны: