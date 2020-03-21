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В Туле суд вынес приговор сотруднику фирмы по установке газоанализаторов за убийство клиентки

В Туле суд вынес приговор сотруднику фирмы по установке газоанализаторов за убийство клиентки

Мужчина получил 9 лет 10 месяцев лишения свободы колонии строгого режима.

Пролетарский районный суд вынес приговор 44-летнему туляку, который обвинялся в убийстве.

В суде установлено, что 17 июля 2019 года мужчина, работавший в фирме по продаже сигнализаторов загазованности, в связи с необходимостью демонтажа ранее проданного им газового оборудования пришел в квартиру к клиентке. В ходе ссоры, возникшей между ними из-за разногласий по сумме возврата денег, злоумышленник неустановленным в ходе следствия твердым тупым предметом нанес пенсионерке не менее 6 ударов по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, убийца получил наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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