В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы проводили во дворе дома №7-а по улице Благовещенской.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, снос незаконных строений в областной столице продолжается в рамках благоустройства исторического центра. Ранее подобные работы велись в Черниковском переулке.

С 2018 года в центре города, включая улицы Войкова, Никитскую, Пирогова, Дзержинского, Каминского, снесено около 900 построек.