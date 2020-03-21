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В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки

Работы проводили во дворе дома №7-а по улице Благовещенской.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, снос незаконных строений в областной столице продолжается в рамках благоустройства исторического центра. Ранее подобные работы велись в Черниковском переулке.

С 2018 года в центре города, включая улицы Войкова, Никитскую, Пирогова, Дзержинского, Каминского, снесено около 900 построек.

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В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки, Фото: 2
В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки, Фото: 3
В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки, Фото: 4
В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки, Фото: 5
В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки, Фото: 6
В историческом центре Тулы сносят незаконные постройки, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:40 +2
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