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В Туле гаишники устроили долгую погоню за пьяным водителем на Lada Kalina

В Туле гаишники устроили долгую погоню за пьяным водителем на Lada Kalina

Скрываясь от сотрудников ДПС, водитель устроил ДТП с машиной такси и врезался в бордюр.

В Туле под утро сотрудники ГИБДД устроили погоню за автомобилем Lada Kalina. Как стало известно Myslo, экипаж ДПС обратил внимание на машину на Красноармейском проспекте, но водитель не остановился по требованию инспекторов. Те приняли решение преследовать авто.
 
По нашей информации, в общей сложности в погоне участвовали около пяти экипажей. Пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, водитель Lada
проследовал по улицам Советской, Октябрьской, Демидовской Плотине, Пролетарской, Кирова, Ложевой, Шухова, Кутузова, Щегловской Засеке, доехал до села Высокое, а затем помчал обратно в город.
 
Уходя от погони, Lada Kalina подскочила на дорожной неровности, выехала на противоположную сторону дороги и каким-то чудом разминулась со встречным такси, зацепившись лишь зеркалами. По мнению таксиста, автомобиль летел со скоростью около 120 км/ч.
 
 
Остановить неадекватного водителя удалось на повороте с ул. Бондаренко на ул. Хворостухина — для этого экипажу ДПС пришлось перекрывать ему дорогу.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, при задержании водитель, мужчина 1992 г. р., оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД. Сейчас он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Вместе с ним в салоне автомобиля находился пассажир.
 
На водителя составили протоколы за не остановку по требованию инспекторов, неповиновение требованиям сотрудников полиции, проезд на красный сигнал светофора, за оставление места ДТП. Кроме того, мужчина оказался пьян — прибор показал 0,959 мг/л алкоголя.
 
Автомобиль Lada Kalina был эвакуирован на спецстоянку.
Галерея
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 1
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 2
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 3
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 4
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 5
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 6
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 7
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 8
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 9
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 10
В Туле гаишники устроили погоню за пьяным водителем на Lada Kalina, Фото: 11
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:52 +5
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