Погода в Туле 21 марта: мокрый снег, ветер и до +5

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Местами мокрый снег (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – до пяти градусов тепла. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.