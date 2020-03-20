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Погода в Туле 21 марта: мокрый снег, ветер и до +5

Погода в Туле 21 марта: мокрый снег, ветер и до +5

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Местами мокрый снег (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – до пяти градусов тепла. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +4
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