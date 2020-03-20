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Житель Кимовска случайно застрелил обидчика из найденного обреза

Житель Кимовска случайно застрелил обидчика из найденного обреза

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса.

В производстве Кимовского городского суда Тульской области находится уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и причинении смерти по неосторожности.

В августе прошлого года мужчина недалеко от деревни Ренево нашёл обрез двустволки и ёмкость с порохом. Находки он перенёс в свой гараж. Днём 8 сентября фигурант поссорился со своим знакомым – нетрезвый и ранее судимый оппонент схватил топор и стал оскорблять обвиняемого.

Обвиняемый зашёл в гараж, взял обрез, зарядил его и хотел сделать предупредительный выстрел, но по неосторожности застрелил обидчика – пуля попала в голову, потерпевший скончался на месте. Стрелок дожидается суда под подпиской о невыезде.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:26 +1
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Место
Тульская областьКимовск

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