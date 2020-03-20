Житель Кимовска случайно застрелил обидчика из найденного обреза

В производстве Кимовского городского суда Тульской области находится уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и причинении смерти по неосторожности.

В августе прошлого года мужчина недалеко от деревни Ренево нашёл обрез двустволки и ёмкость с порохом. Находки он перенёс в свой гараж. Днём 8 сентября фигурант поссорился со своим знакомым – нетрезвый и ранее судимый оппонент схватил топор и стал оскорблять обвиняемого.

Обвиняемый зашёл в гараж, взял обрез, зарядил его и хотел сделать предупредительный выстрел, но по неосторожности застрелил обидчика – пуля попала в голову, потерпевший скончался на месте. Стрелок дожидается суда под подпиской о невыезде.