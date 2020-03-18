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«Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч за баннеры с Терешковой

«Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч за баннеры с Терешковой

Такое решение принял КДК РФС.

По итогам матча «Арсенала» с «Рубином», который состоялся в Туле 14 марта, тульский клуб оштрафовали на 50 тысяч рублей за баннеры с изображением Валентины Терешковой.

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, растяжка не была согласована.

— В рапорте делегата была сделана запись о том, что болельщики «Арсенала» вывесили несогласованный баннер. Позже поступило заявление, что на противоположной трибуне был еще один баннер. За дважды несогласованный баннер «Арсенал» оштрафован на 50 тыс. рублей.

Напомним, во время матча на трибунах вывесили баннеры «Валя, ты просто космос!» и «Ты просто космос, Валя!». Они были посвящены депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина.

Позже стало известно, что история с баннерами — это акция от «Молодежки ОНФ», таким образом поддержавшей Терешкову.

Сюжет: Арсенал
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