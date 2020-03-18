Санаторий «Алексин Бор» продают за 50 млн рублей

В интернете появилась информация о продаже санатория «Алексин Бор». Сделку сопровождает одно из риэлторских агентств. За 50 миллионов рублей предлагается приобрести несколько зданий, в которых расположены номера, столовая, кафе, кинозал, медицинские кабинеты и тренажерный зал, а также земельный участок площадью 7 гектаров.

Санаторий расположен в сосновом лесу, в часе езды от Тулы и в двух – от Москвы. Напомним, основным учредителем ООО «Санаторий (курорт) Алексин-Бор» является Тульская федерация профсоюзов – ей принадлежит 70% компании с уставным капиталом почти в 60 млн рублей.